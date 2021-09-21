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21.09.2021 (13:20)

Специалисты связи Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа приняли участие в тренировке полевых и стационарных узлов

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошла тренировка по связи, основной задачей которой была организация устойчивой защищённой связи между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи.

В рамках тренировки было скрытно развернуто более 30 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военнослужащие провели их маскировку, обеспечили охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи во всех диапазонах частот.

Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции Р-419Л1, Р-409, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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