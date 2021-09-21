21.09.2021 (16:45)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с гранатометчиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке с гранатометчиками.
Гранатометчики ОГРВ ПРРМ выполняли огневые задачи, как в наступлении, так и в обороне. При этом они совершенствовали навыки занятия и маскировки огневых позиций, скрытного перемещения на поле боя, разведки целей, их классификации, определения дальностей и выбора оптимальных способов поражения.
Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Особое внимание было уделено поражению малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.
По итогам выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики продемонстрировали высокую точность поражения мишеней. Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.