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21.09.2021 (17:45)

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300В отразили воздушную атаку условного противника в небе Подмосковья

В Московской области на полигоне Головеньки прошло учение с военнослужащими отдельной бригады противовоздушной обороны Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак на стратегически важные объекты.

Батарея зенитно-ракетных комплексов С-300В совершила марш на 20 километров в район развертывания для выполнения учебно-боевых задач. Во время марша на колонну техники было осуществлено нападение диверсионной группы в результате чего завязался бой. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

По прибытии в указанную точку батарея ЗРК С-300В развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства и обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника.

При обнаружении электронных целей экипажи отработали действия по запуску ракет за 150 километров до подлета к стратегически важным объектам Москвы и Московской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ
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