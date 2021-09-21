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21.09.2021 (17:15)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО освободили «заложников» из захваченного условным противником здания в Нижегородской области

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа провели тактико-специальное учение по освобождению условных заложников на тактическом полигоне Мулино в Нижегородской области.

 В ходе учения разведчики совершили марш-бросок на расстояние свыше десяти километров, после чего приступили к сбору развединформации, задействовав беспилотные летательные аппараты «Элерон», а также комплексы разведки, управления и связи «Стрелец».

Разведчики отработали освобождение условных заложников с применением метательных ножей, применив альпинистскую экипировку и специальные машины «Тайфун» и «Рысь».

Всего к учению было привлечено около 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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