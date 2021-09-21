21.09.2021 (12:15)

Специалисты РХБ защиты ЗВО обработали свыше 500 тысяч квадратных метров военной и гражданской инфраструктуры

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО) обработали более 150 объектов военной и гражданской инфраструктуры.

В течение прошедшего месяца военные продезинфицировали территорию площадью более 500 тыс. квадратных метров. Специальной обработке подверглись школы и детские сады Министерства обороны, внутренние помещения Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, здания больниц, детских поликлиник, а также внутренние помещения зданий штабов, казарм, солдатских столовых, склады и технические помещения на территории воинских частей.

В мероприятиях дезинфекции задействовано около 50 единиц военной техники и более 250 специалистов РХБ защиты танковой армии Западного военного округа.

Ежедневно специалисты РХБ защиты в своей работе применяют авторазливочные станции АРС-14, АРС-14КМ, используя при этом средства индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания. Дезинфекция производится путем распыления специального раствора.

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