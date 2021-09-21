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21.09.2021 (11:15)

Подразделения ПВО обеспечили выполнение рейдово-штурмовых операций мотострелков общевойсковой армии ЗВО на учении в Воронежской области

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны обеспечили выполнение рейдово-штурмовой операции мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа на тактико-специальном учении на полигоне Криница Воронежской области.

В ходе учения военнослужащие отработали новый метод противодействия условному противнику, обладающему высокоточным оружием и средствами радиоэлектронного подавления. В целях обеспечения работы прибывающих артиллерийских подразделений, операторов ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов мотострелковые подразделения должны были оперативно вывести из строя средства РЭБ и ПВО условного противника.

Для этих целей расчёты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» уничтожили условные беспилотные аппараты «противника», обеспечив тем самым скрытое перемещение мотострелкам, которые при помощи боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А провели штурм ключевых объектов условного противника, нарушив работу систем управления войск.

К отработке манёвра в рамках тактико-специального учения было привлечено около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ
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