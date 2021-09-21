21.09.2021 (10:45)

Военнослужащие спецбатальона ЗВО на месте массовой гибели советских граждан в Псковской области обнаружили останки более 200 человек

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) в Невельском районе Псковской области проводят поисковые работы на местах массового захоронения советских граждан во время оккупации района в период Великой Отечественной войны.

В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» военнослужащие ЗВО совместно с поисковыми отрядами из Псковской и Новгородской областей, а также специалистов Следственного комитета извлекают останки и передают их на исследование. Обнаружено более 200 останков тел различных людей, среди которых около 30 военнослужащих.

По рассекреченным данным немецко-фашистские оккупанты в данном районе убили тысячи мирных жителей. Погибшие, со слов очевидцев тех событий, были пригнаны в этот район из Смоленской области и других районов Псковской области.

Военнослужащие ЗВО предварительно осуществили инженерную разведку местности и в случае обнаружения, неразорвавшиеся боеприпасов вывозят их для уничтожения на ближайший полигон. Также военнослужащие оказывают помощь в материально-техническом обеспечении проводимых совместных работ. От ЗВО в поисковых мероприятиях задействовано около 30 человек и 5 единиц техники. Площадь раскопок составляет более 100 кв. метров и глубиной более двух метров.

Сформированный в 2007 году отдельный поисковый специальный батальон Западного военного округа (ЗВО) является единственным в Вооруженных Силах РФ. Военнослужащие подразделения проводят работы по розыску и захоронению погибших на полях сражений защитников Отечества.

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