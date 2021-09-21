21.09.2021 (17:30)

Участников военного учения «Селенга-2021» торжественно встретили в Монголии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участников военного учения «Селенга-2021» торжественно встретили в Монголии

Торжественная встреча первого железнодорожного воинского эшелона с вооружением и военной техникой и военнослужащими Восточного военного округа, состоялась на железнодорожной станции Мааньт под Улан-Батором. Российские военнослужащие прибыли в Монголию для участия в ежегодном совместном российско-монгольском учении «Селенга-2021».

Встреча прошла по монгольским обычаям, заместителю руководителя учения вручили «хадак», символизирующий уважение к прибывшим гостям, остальным участникам учения предложили национальное блюдо «ааруул».

На трибуне выступил начальник материально-технического отдела сухопутных войск Вооруженных сил Монголии полковник Бат-Эрдэнэ, он поприветствовал прибывших российских военнослужащих на территорию Монголии и пожелал успешного проведения совместного учения.

Также с приветственным словом от российской стороны выступил заместитель руководителя учения по практическим действиям полковник Денис Прокофьев, он поблагодарил за теплый прием и пожелал провести учения на высоком организационном уровне.

После завершения митинга, посвященного торжественной встрече участников учения, российские военнослужащие приступили к разгрузке техники с железнодорожных платформ и совершили марш на полигон Дойтын Ам протяженностью свыше 50 км, где пройдут тренировки и активная фаза учения.

В международном учении от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнеметный взвод, подразделение ствольной артиллерии, разведподразделение. Будет задействовано порядка 600 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники с обеих сторон.

Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

Стоит отметить, что в рамках празднования 100-летия образования Вооруженных сил Монголии спланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях.

Справочно:

Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 г. До 2011 г. оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского «Строитель»). В 2011 г. маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.

В минувшем году учение прошло на полигоне Мунх Хэт в Монголии, в ходе которого участники отработали задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населенного пункта в приграничном районе.

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