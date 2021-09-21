21.09.2021 (15:35)

В Керчи состоялась церемония спуска на воду новейшего малого ракетного корабля «Аскольд»

Сегодня в Керчи на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля «Аскольд» проекта 22800. Участие в торжественном мероприятии приняли также председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, руководство города Керчи, начальники профильных органов управления Главного командования ВМФ.

Малый ракетный корабль «Аскольд» стал вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый – «Циклон» – был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий – «Амур» –находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.

Обращаясь к керченским корабелам и участникам церемонии, главком сказал, что «наряду с развернутым серийным строительством для ВМФ кораблей океанской зоны, строящиеся на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы серийные малые ракетные корабли проекта 22800 востребованы Военно-Морским Флотом, так как имеют на своем вооружении высокоточное оружие и современные средства радиотехнического вооружения. Корабли обладают хорошей мореходностью и маневренностью. Они доказали свою эффективность по всем параметрам, действуя в составе группировок и отрядов боевых кораблей».

Адмирал Николай Евменов также отметил, что «малым ракетным кораблем «Аскольд» будет гордиться его экипаж, которому предстоит освоить вверенную технику и вооружение, а затем высокопрофессионально выполнять поставленные задачи»

Главком ВМФ России поблагодарил корабелов судостроительного завода за качественную работу по строительству корабля, который станет достойным пополнением надводной составляющей Военно-Морского Флота. Слова благодарности за труд заводчанам были подкреплены наградами и грамотами, которые получили передовики производства. Грамоты от главнокомандующего ВМФ России получили трое заводчан.

В свою очередь, поздравляя заводчан с таким значимым производственным событием генеральный директор завода Олег Гончаров отметил, что «спустить на воду новый корабль в присутствии Главнокомандующего Военно-Морского Флота России – это невероятно ответственно и почетно. Тем самым завод подтверждает высокое доверие государства, отдающего заводу важные стратегические заказы»

Почетную миссию стать «крестной матерью» корабля взяла на себя инженер службы плазово-аналитической подготовки производства Мария Скорикова.

Наряду с участием в церемонии спуска на воду МРК «Аскольд», главком ВМФ России в сопровождении начальников профильных управления Главного командования ВМФ проверил ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы и ознакомился с деятельностью руководства завода по развитию производственных мощностей предприятия.

Справочно:

Проект малого ракетного корабля (МРК) 22800 с шифром «Каракурт» - корабли морской зоны с водоизмещением около 800 т и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач, малые ракетные корабли проекта 22800 смогут работать самостоятельно или в составе корабельных группировок.

Водоизмещение корабля составляет 860—900 тонн, длина — 67 м, ширина — 11 м, максимальная скорость — 30—35 узлов (55,5—64,8 км/ч), автономность — 12 суток, дальность плавания — 2500—2800 миль (4023—4506 км), экипаж — 39 человек.

Корабль проекта 22800 вобрал в себя все новейшие достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения». МРК проекта 22800 способен выполнять широкий спектр задач.

Конструкция корпуса корабля разработана с учетом повышенных требований к снижению радиолокационной заметности. Корабль класса "река-море", что позволяет ему совершать переходы между флотами внутренними водными артериями.

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