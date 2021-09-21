21.09.2021 (16:30)

Третий десантно-штурмовой полк полностью сформирован в Псковском гвардейском соединении ВДВ

В рамках рабочей поездки в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, где проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237 гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка, который стал третьим десантно-штурмовым полком в составе прославленного Псковского соединения.

По прибытии в соединение, командующий ВДВ заслушал доклад командира полка гвардии подполковника Михаила Ткачева о положении дел в полку и его укомплектованности. Перед началом мероприятия генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил командира полка с рождением дочери, которая стала четвертым ребенком в его семье, вручил подарок и пожелал, чтобы дети росли крепкими и здоровыми.

В дальнейшем, генерал-полковник Андрей Сердюков провел строевой смотр личного состава, в ходе которого вручил государственные награды отличившимся военнослужащим соединения и вручил ключи от новых служебных автомобилей “УАЗ-Патриот” командованию нового десантно-штурмового полка.

Обращаясь к личному составу полка, командующий войсками отметил: “237-й гвардейский десантно-штурмовой полк в составе 76-й дивизии. Это один из прославленных полков, который имеет славные традиции, и сегодня Вы являетесь все военнослужащими этого полка. Я Вам желаю, чтобы пройдя всю необходимую подготовку, полк в следующем году занял передовые места в Воздушно-десантных войсках. Вам предстоит освоить новую технику и вооружение, осуществить профессиональную подготовку каждого военнослужащего и добиться высоких результатов”.

Затем командующий ВДВ ознакомился с объектами инфраструктуры полка, где осмотрел новую столовую, рассчитанную на 1500 посадочных мест и 3000 обедов, воздушно-десантный комплекс, парашютный класс, а также новые и отремонтированные солдатские общежития, в которых располагаются подразделения полка.

Сегодня командующий Воздушно-десантными войсками проведет смотр вооружения, военной и специальной техники полка, парковой зоны, а также проинспектирует складские зоны и полигоны соединения.

Справочно:

Полк был сформирован в соответствии с приказом НКО СССР в период с 19 августа по 1 сентября 1939 года в г. Новороссийске. Формирование производилось на базе 2 батальона 221-го стрелкового Черниговского полка 74-й стрелковой Таманской дивизии.

1 сентября 1939 года полк получил наименование — 633-й стрелковый полк и вошёл в состав 157-й стрелковой дивизии. В Новороссийске полк базировался до 13 сентября 1941 года.

В ходе Великой Отечественной войны приказом НКО № 104 от 1 марта 1943 года полк был преобразован в 237-й гвардейский стрелковый полк, а вся 157-я стрелковая дивизия получила наименование 76-й гвардейской стрелковой дивизии.

Приказом Министра Вооружённых Сил в 1949 году 1 марта установлен годовой праздник 237-го гвардейского стрелкового Торуньского Краснознамённого полка.

В 1988 году полк был преобразован в 237-й гвардейский парашютно-десантный Торуньский Краснознамённый полк.

22 июня 2001 года в соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации полк был расформирован, а его Боевое Знамя передано на хранение в Музей Вооружённых Сил Российской Федерации.

В соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооруженных Сил российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации, с 1 декабря 2018 года полк был восстановлен в составе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, а с 1 сентября 2021 г. был полностью сформирован до полного штата.

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