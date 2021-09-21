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21.09.2021 (12:20)

Сборная Воздушно-десантных войск стала победителем чемпионата по легкоатлетическому кроссу среди команд ВС РФ

Сборная команда военнослужащих Воздушно-десантных войск стала победителем чемпионата по легкоатлетическому кроссу среди команд Вооруженных Сил Российской Федерации.

Финальный этап соревнований был проведен в период с 13 по 16 сентября текущего года в подмосковных Ватутинках. Созданная по результатам отборочных этапов сборная ВДВ по лёгкой атлетике выступила под руководством главного инспектора физической подготовки подполковника Эдуарда Сафиулина.

Наилучшие результаты показали гвардии рядовой Виктор Гуржий, представляющий гвардейское десантно-штурмовое соединение из Приморья, занявший 1 место в коротком кроссе на 4,5 км. На этой же дистанции третий результат показал гвардии рядовой Александр Куверин из Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Десантники победили и в личных соревнованиях, и в смешанной эстафете 4х1000 метров, заняв 1 место на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации в общекомандном зачете.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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