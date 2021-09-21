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21.09.2021 (12:05)

Командующий Воздушно-десантными войсками проинспектировал объекты инфраструктуры десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ

В рамках рабочей поездки в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проверил готовность вооружения, военной и специальной техники, а также объекты парковой и складской зон и полигона, развернутого третьего десантно-штурмового полка соединения.

В ходе работы в полку генерал-полковник Андрей Сердюков лично осмотрел тенто-мобильные укрытия с техникой десантно-штурмовых (парашютно-десантных), артиллерийских подразделений, подразделений противовоздушной обороны, а также боевого, тылового и технического обеспечения.

В дальнейшем командующий войсками посетил объекты складской зоны, а также проинспектировал объекты полигона соединения Завеличье.

Подводя итоги двухдневной работы, командующий Воздушно-десантными войсками отметил, что командованием Воздушно-десантных войск, Псковского соединения и полка проделана большая работа, полк завершил свое развертывание в установленные сроки, но есть еще к чему стремиться, чтобы в дальнейшем вывести воинскую часть на ведущие роли в Воздушно-десантных войсках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Командующий , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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