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21.09.2021 (14:10)

Навыки сложного пилотажа осваивают экипажи «Аллигаторов» в ВВО

Экипажи многоцелевых боевых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» бригады армейской авиации Восточного военного округа в Хабаровском крае приступили к освоению сложных элементов летной подготовки, необходимых при ведении воздушного боя.

Высокие и всепогодные летно-технические характеристики вертолета позволяют пилотам Ка-52 использовать фигуры сложного пилотажа не только в ходе выполнения боевых практических заданий из штатного вооружения, но и при отработке взлетов и посадок для обеспечения неуязвимости от возможного нападения диверсионных групп.

Выполнение подобных маневров позволяет поражать наземные цели, непрерывно кружа вокруг них, а также вести прицельный огонь с огибанием рельефа местности по вертикали и горизонтали. Необходимость выполнения такого способа маневрирования существенно повышает показания живучести вертолета в бою. При этом экипажи могут эффективно поражать любые подвижные и неподвижные объекты условного противника.

Конструкция вертолета спроектирована таким образом, что Ка-52 способен на ходу вести огонь, не меняя траектории полета, развернувшись в сторону цели. Это полностью оправдывает его название «ударный».

К полетам также допускаются молодые летчики, прошедшие специальную летную подготовку, под руководством инструкторов-наставников. Итогом занятий  станет выполнение экипажами контрольных упражнений по подтверждению летной квалификации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Восточный военный округ
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