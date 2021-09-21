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21.09.2021 (14:05)

Разведчики Амурского общевойскового объединения ВВО учились уничтожать ключевые объекты инфраструктуры противника

Военнослужащие разведывательного подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), в ходе учения, уничтожили ключевые объекты инфраструктуры условного противника.

В ходе проведения радиотехнической разведки расчетами беспилотной летательной авиации (БпЛА) «Орлан», были вскрыты важные объекты условного противника. Кроме того, было установлено месторасположение скрытого узла связи, благодаря которому осуществлялось управление диверсионными группами, действующих на большом удалении друг от друга.

Разведчики на современных бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр» выдвинулись в указанный район, после чего совершили скрытый марш на расстояние около 30 километров по труднопроходимой местности в глубокий тыл условного противника, где произвели налет и уничтожили скрытый узел связи.

Также для повышения вероятности выполнения операций в тылу условного противника в ходе учения разведчики отработали тактику одновременного проведение диверсионных действий с целью вывода из строя ключевых объектов инфраструктуры.

В учении было задействовано более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Разведывательные подразделения
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