21.09.2021 (15:20)

В Забайкалье стартовало тактическое учение с участием свыше 3 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения ВВО

В Забайкальском крае стартовало масштабное тактическое учение, в котором принимают участие свыше 3 тысяч военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО). Основной этап состоится на межвидовом полигоне Цугол.

На этапе приведения соединения в высшие степени боевой готовности военнослужащие в составе подразделений выполнили мероприятия по организованному выводу боевой и специальной техники из парка боевых машин в районы сосредоточения для организации управления.

В дальнейшем подразделения на штатной технике осуществят комбинированный марш на полигон на расстояние свыше 100 км.

На этапе практических действий, военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими расчетами отработают мобильную оборону и контратаку с выполнением огневых задач. Важным элементом учения станет форсирование водной преграды в районе реки Онон. В масштабном мероприятии боевой подготовки помимо основных сил соединения принимают участие подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

В ходе розыгрыша практического этапа с боевой стрельбой будет задействовано значительное количество вооружения и военной техники. В частности, поражение целей, имитирующих живую силу и технику противника, в ближнем бою будет вестись из стрелкового оружия, гранатометов при огневой поддержке боевых машин пехоты модернизированных танков Т-72Б3 и минометных расчетов. Уничтожение воздушных целей, будет осуществляется с помощью зенитных самоходных установок и переносных комплексов противовоздушной обороны.

Расчеты самоходных 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» с целью оперативной разведки целей и корректировки огня будут тесно взаимодействовать с расчётами беспилотной авиации.

Основной целью учения является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности личного состава, отработка взаимодействия между подразделениями соединения.

Отметим, что учении задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.

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