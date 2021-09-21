21.09.2021 (15:05)

На Балтийском флоте начался сбор с выпускниками военных вузов 2021 года

На Балтийском флоте начался сбор с выпускниками военных вузов 2021 года.

В начале сбора в калининградском Доме офицеров командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов выступил перед военнослужащими с докладом на актуальные для лейтенантов темы. На мероприятии адмирал Александр Носатов ознакомил молодых офицеров с историей старейшего флота России, рассказал о структуре Балтийского флота, о его роли в геополитической обстановке. В своем выступлении командующий Балтийском флотом отметил, все большее количество боевых кораблей и судов обеспечения флота выполняют задачи по предназначению не только в районах Балтийского моря, но и в дальней морской зоне. По словам командующего, боевой состав флота пополняют современные корабли и военная техника, активно развивается инфраструктура.

В нынешнем году для прохождения службы на Балтийский флот прибыло более 150 выпускников вузов Министерства обороны РФ, что соответствует потребности флота в укомплектовании первичных офицерских должностей соединений и воинских частей флота. Около 50% молодых офицеров – выпускники военно-морских институтов по специальностям штурманы, минеры, артиллеристы, ракетчики, связисты – назначены на должности плавсостава в корабельных соединениях и частях. Свыше 50 лейтенантов окончили вузы других видов Вооруженных Сил и родов войск и являются специалистами в области медицинского и тылового обслуживания, ремонта и эксплуатации бронетанковой техники и вооружения, организации военной связи, противовоздушной обороны, защиты государственной тайны, физической подготовки и других. В рамках мероприятия с докладами на актуальные для молодых офицеров темы, касающиеся организации на флоте боевой подготовки, продовольственного, финансового, вещевого обеспечения, выступили начальники управлений отделов и служб Балтийского флота.

Всего в ходе трехдневного сбора молодые офицеры примут участие в показных занятиях, направленных на приобретение ими навыков проведения мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.

В программу сбора включены как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки, а также проверка уровня профессиональных знаний и навыков офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях.

Это ежегодное мероприятие направлено на обеспечение скорейшей адаптации выпускников военных вузов к службе в войсках, формирование единых подходов к организации повседневной деятельности.

Результаты сбора будут озвучены на подведении итогов, где каждому молодому офицеру будет поставлена объективная оценка, а командирам частей выданы рекомендации по скорейшей и качественной постановке в строй молодых офицеров.

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