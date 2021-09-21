21.09.2021 (15:55)

На Камчатке торжественно встретили моряков подводного ракетоносца «Александр Невский»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Камчатке торжественно встретили моряков подводного ракетоносца «Александр Невский»

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после успешного выполнения задач в море.

На пирсе подводников встречали командование Подводных сил Тихоокеанского флота, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие.

По докладу командира АПЛ проекта «Борей» поставленную боевую задачу экипаж выполнил, материальная часть исправна, личный состав здоров. Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца и по традиции вручил экипажу жареного поросенка. Кроме того, наиболее отличившимся военнослужащим вручены ведомственные медали и грамоты, объявлены благодарности.

После пополнения всех видов материальных запасов экипаж подводного крейсера начнёт подготовку к выполнению новых задач по своему предназначению.

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