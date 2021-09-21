21.09.2021 (15:55)
На Камчатке торжественно встретили моряков подводного ракетоносца «Александр Невский»
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после успешного выполнения задач в море.
На пирсе подводников встречали командование Подводных сил Тихоокеанского флота, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие.
По докладу командира АПЛ проекта «Борей» поставленную боевую задачу экипаж выполнил, материальная часть исправна, личный состав здоров. Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца и по традиции вручил экипажу жареного поросенка. Кроме того, наиболее отличившимся военнослужащим вручены ведомственные медали и грамоты, объявлены благодарности.
После пополнения всех видов материальных запасов экипаж подводного крейсера начнёт подготовку к выполнению новых задач по своему предназначению.