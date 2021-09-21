21.09.2021 (15:45)

Военные инженеры ВВО в ходе учения под Хабаровском обеспечили проход колонны тяжелой бронетехники через заграждения условного противника

Военнослужащие инженерной бригады Восточного военного округа на тактико-специальном учении отработали вопросы проведения инженерной разведки и разминирования маршрутов движения тяжелой бронетехники в Хабаровском крае.

По замыслу учения, инженерно-разведывательный дозор, действующий в авангарде колонны на марше, обнаружил демаскирующие признаки наличия минных и строительных заграждений, установленных на пути следования тяжелой военной техники.

Сначала военнослужащие установили типы, а также спецификацию минно-строительных заграждений и способы минирования дорог на местности. Затем на инженерных машинах разграждения ИМР-2 инженерные расчеты пробили проходы в минных полях и подожженных условным противником строительных сооружениях, тем самым отчистив подъездные пути для беспрепятственного следования колонны.

В свою очередь передовые инженерные бригады на бронетранспортерах определили характеристики минно-взрывных заграждений и порядок действий по их ликвидации. Военные инженеры, экипированные в специальные защитные костюмы саперов, в кратчайшие сроки провели обезвреживание сигнальных мин с помощью изделия «краб», расчистили дороги от заборов с колючей проволокой и противотанковых ежей.

Всего к учению было привлечено свыше 100 военнослужащих и задействовано около 30 единиц военной техники, включая транспорт обеспечения и подвоза инженерного имущества и личного состава.

Справочно: изделие «Краб» (кошка инженерная) предназначена для: траления (приведения к срабатыванию) мин и ручных гранат с растяжками в помещениях и на открытой местности; сдвигания с места взрывоопасных и подозрительных предметов.

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