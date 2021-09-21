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21.09.2021 (15:30)

Более 5 тыс. военнослужащих ЦВО в Сибири и членов их семей ревакцинировались от COVID-19

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Более 5 тыс. военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва.

В регионах Сибири за текущий месяц количество ревакцинированных военнослужащих увеличилось на 1 тыс. человек.

Кроме того, ревакцинация продолжается среди гражданского персонала соединений и воинских частей.

К ревакцинации допускаются военнослужащие, полностью привитые до 1 января 2021 года, а также переболевшие COVID-19, но имеющие низкие показатели антител.

Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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