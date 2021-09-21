21.09.2021 (15:15)

Расчеты ЗРК «Бук-М1» ВВО предотвратили авиационный удар условного противника по военной технике на учении в Забайкалье

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» соединения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) отразили групповой авиационный удар условного противника на колонну военной техники и объекты аэродрома Домна в ходе учения в Забайкальском крае.

По замыслу учения, противник планировал нанести ракетно-авиационный удар по колонне военной техники, совершающей марш в район аэродрома. Прикрытие боевой техники обеспечивали расчеты ЗРК «Бук-М1». В ходе марша зенитчики оперативно выполнили преодоление зараженного отравляющими веществами удушающего действия участка местности с использованием средств коллективной и индивидуальной защиты. Также на одном из этапов военнослужащими было отражено нападение диверсионно-разведывательной группы «противника».

Прибыв в район учебно-боевого предназначения, операторы станций обнаружения и целеуказания — 9С18 «Купол» обнаружили штурмовую авиационную группу условного противника на дистанции более 130 км, состоящую из различных типов летательных аппаратов. Зенитчики взяли цели на сопровождение, произвели их захват, а затем уничтожили летательные аппараты без расхода боеприпасов. В ходе учения военнослужащими было отработанно более 10 задач по отражению авиационного налета в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы «противника».

В этапе учения приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

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