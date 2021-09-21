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21.09.2021 (15:00)

Военные летчики России и Казахстана приступили к выполнению задач на учении ШОС под Оренбургом

Российские экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25 и самолетов-разведчиков Су-24МР совместно с летчиками Су-25 Вооруженных сил Республики Казахстан приступили к отработке девяти огневых задач по уничтожению позиции условного противника в рамках антитеррористического учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

В ходе совместных действий российские летчики выполняют авиационную разведку местности, отрабатывают уничтожение выдвигающихся колонн и нанесение бомбовых ударов по зенитным установкам террористических формирований. Штурмовики Су-25 Республики Казахстан в ходе авианалетов наносят ракетные удары по артиллерийским позициям «противника».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
«Мирная миссия-2021» , Авиация , Фронтовая авиация , ВВС
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