21.09.2021 (14:45)

Разведчики в Сибири отработали организацию засады в ходе учения

Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области, отработали задачи по организации засады и захвату секретных документов в рамках тактико-специального учения.

По замыслу учения, военнослужащие совершили 10-километровый марш-бросок по труднопроходимой местности в район, где по ранее полученным разведданным должна пройти колонна автомобильной техники условного противника, перевозящая секретные сведения. Разведчики произвели установку взрывных устройств и организовали засаду на пути маршрута ее следования. При приближении условного противника разведчики осуществили подрыв дорожного полотна, ликвидировали дозор и захватили важные документы.

В тактико-специальном учении разведывательных подразделений было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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