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21.09.2021 (14:15)

Новороссийский гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк отметил 73-ю годовщину со дня своего образования.

В Новороссийске торжественным мероприятием отметили день своего образования военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Мероприятие началось с выноса Боевого знамени части. На праздничном митинге заместитель командира полка гвардии подполковник Сергей Косинов поздравил личный состав с праздником. Наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся высоких результатов в боевой подготовке, заместитель командира соединения гвардии полковник Геннадий Винник вручил награды, ценные подарки и грамоты. К личному составу обратились почетные гости праздника, представители администрации г. Новороссийск и ветераны, проходившие службу в этом прославленном полку.

За 73 года своей славной истории, полк вписал немало ярких страниц мужества, доблести и чести в книгу ратной истории ВДВ.

Новороссийский Кубанский казачий полк считается одним из лучших в Воздушно-десантных войсках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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