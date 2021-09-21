21.09.2021 (14:00)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают подготовку к отопительному сезону в Астраханской области и Калмыкии

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 12 (г. Астрахань) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершают подготовку к осенне-зимнему сезону для обеспечения стабильного отопительного периода 2021-2022 гг.

В войсковых частях и жилом фонде Министерства обороны Российской Федерации по Астраханской области и Республике Калмыкия проведен ремонт более 1600 квадратных метров мягкой кровли на восьми зданиях жилищно-коммунального фонда. Выполнены работы по ремонту и замене трубопроводов холодного водоснабжения в количестве 1000 погонных метров, ремонт трубопроводов теплоснабжения с заменой теплоизоляции на протяжении 120 погонных метров, работы по замене радиаторов отопления, замене насосного оборудования на трех объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

Для поддержания теплового режима в зданиях был проведен ремонт и замена котельного оборудования на четырех котельных.

В настоящее время для проверки готовности к отопительному периоду проводятся пробные топки на котельных. На сегодняшний день успешно проведено более 40% пробных топок.

Пробные топки необходимо проводить для проверки готовности системы теплоснабжения к началу отопительного сезона, они включают в себя промывку оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок, а также систем отопления, тепловых сетей, особое внимание уделяется проверке работы котлов, контрольно-измерительных приборов и топливных хозяйств.

Выполнение запланированных задач в срок и профессиональная работа специалистов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО позволят успешно завершить мероприятия подготовки к отопительному периоду

2021-2022 гг., обеспечить стабильную работу теплосетевого и теплогенерирующего комплекса.

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