21.09.2021 (13:45)

Подразделения морской пехоты КФл задействуют мобильные группы по борьбе с БпЛА на тактических учениях

В ходе тактического учения с батальонной тактической группой (БТГр) морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) впервые будут задействованы мобильные подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БпЛА).

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) флотилии отработают задачи по обнаружению и классификации летящих на различных высотах дронов, а также разведывательных и ударных беспилотников условного противника, организуют взаимодействие и передачу данных на комплексы РЭБ и противовоздушной обороны.

Также расчеты комплексов РЭБ Р-934БМВ и Р-330Ж «Житель» обеспечат перехват, подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БпЛА «противника».

В составе мобильных тактических групп ПВО и РЭБ по борьбе с БпЛА будут задействованы дежурные подразделения снайперов, которые выполнят задачи по обнаружению и обезвреживанию малоразмерных целей.

Для поражения объектов на высотах от 50 до 400 метров военнослужащие применят 7,62-мм снайперские винтовки СВД и 12,7-мм снайперские комплексы АСВК, которые позволяют поражать цели на дальностях до 1500 м. Кроме того, огневую поддержку обеспечат расчёты переносного зенитного ракетного комплекса «Игла», которые также входят в состав групп противовоздушной обороны.

Всего к учениям будет привлечено более 500 военнослужащих КФл, задействовано порядка 200 единиц боевой и специальной техники.

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