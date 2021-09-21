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21.09.2021 (13:30)

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил дружественный визит в порт Баку

Экипажи малого артиллерийского корабля (МАК) «Астрахань» и малого гидрографического судна «Анатолий Гужвин» Каспийской флотилии (КФл) завершили дружественный визит в порт Баку Азербайджанской Республики.

Ранее 18 сентября корабли КФл зашли порт Баку в целях укрепления и развития сотрудничества между флотами двух стран на Каспийском море.

На церемонии встречи присутствовали официальные лица Военно-морских сил (ВМС) Азербайджанской Республики, а также представители Посольства России в Азербайджане.

Российская делегация во главе с командиром отряда кораблей КФл капитаном второго ранга Владимиром Зайцевым была принята командующим ВМС Азербайджана контр-адмиралом Субханом Бекировым. Стороны обсудили вопросы развития и укрепления военного сотрудничества между флотами двух стран на Каспийском море.

По завершении встречи российские и азербайджанские моряки обменялись сувенирами.

Представители КФл посетили расположенный в селении Шувелян памятник морякам судна «Куба», возложили цветы и отдали дань памяти погибшим морякам. Во время визита военнослужащие России и Азербайджана провели товарищеский матч по волейболу. Кроме того, для экипажей российских военных кораблей была организована экскурсия по Баку, в ходе которой военнослужащие КФл ознакомились с культурными и историческими памятниками азербайджанской столицы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Международная деятельность
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