21.09.2021 (13:15)

Инженеры ЮВО применят сирийский опыт при разминирования мин-ловушек в ходе двусторонних учений

Инженерно-саперные подразделения мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе двусторонних учений отработают новые способы поиска и разминирования мин-ловушек на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

В ходе основного этапа учения, который состоится в ночное время, сапёры проделают проходы в смешанных минных полях, в том числе с применением установок разминирования, для обеспечения выхода танковых и мотострелковых подразделений.

Используя общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2 и мобильные инженерные комплексы разминирования МИКР, военнослужащие проведут инженерную разведку и очистку маршрута следования колонны военной техники, где условным противником были установлены самодельные управляемые взрывные устройства. Методы поиска и уничтожения взрывоопасных предметов основаны на опыте борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

Военные инженеры выполняют задачи в рамках двустороннего батальонного тактического учения, в них принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.

Двусторонние батальонные и полковые тактические учения в ЮВО проводятся одновременно на четырех полигонах округа в Ростовской области, Южной Осетии, Чечне и Крыму. В них принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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