21.09.2021 (13:00)

В горах Северной Осетии впервые задействуют танки, оборудованные противоминными тралами

В Северной Осетии на полигоне Тарское в составе батальонной тактической группы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) впервые задействуют танки, оборудованные противоминными тралами. Новый элемент боевого порядка на тактическом учении будет использован в составе группы прорыва обороны условного противника.

В горных условиях личный состав выполнит боевые стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3, минометов «Сани», танков Т-90А, стрелкового оружия и отработает ведение обороны в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

Командиры подразделений проведут боевое слаживание в составе тактической группы прорыва с применением снайперского разведывательно-огневого контура. Также военнослужащие выполнят задачи в различных условиях боя с использованием средств маскировки и во взаимодействии с аэрозольными подразделениями.

Двусторонние батальонные и полковые тактические учения в ЮВО проводятся одновременно на четырех полигонах округа в Ростовской области, Южной Осетии, Чечне и Крыму. В них принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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