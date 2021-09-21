21.09.2021 (12:45)

Боевые пловцы отряда ПДСС КФл применили новейшие тактико-тренировочные комплекты «Ирбис» на учении

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) ходе тактико-специального учения обезвредили условную группу незаконного вооружённого формирования (НВФ), используя новейшие индивидуальные тактико-тренировочные комплекты «Ирбис».

Поисковые группы отряда ПДСС провели разведывательные действия в прибрежной зоне. Поддержку в поиске «диверсантов» обеспечил расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

После обнаружения «противника» военнослужащие КФл блокировали и уничтожили условную группу НВФ в ходе учебного боя. Также боевые пловцы отработали элементы рукопашного боя с использованием холодного и стрелкового оружия.

При выполнении задач военнослужащие задействовали новейшие индивидуальные тактико-тренировочные комплекты «Ирбис». Комплект позволяет воссоздать условия реального боя с шумовыми, звуковыми и световыми эффектами, а также отрабатывать слаженность и тактику действий военнослужащих в составе боевых групп.

В состав индивидуального комплекта входят интерактивные датчики, система фиксации поражения и попадания, лазерный излучатель инфракрасных лучей, специальный нож, гранаты и аптечка.

Подразделения противодиверсантов задействовали в рамках совместного учения батальонной тактической группы морской пехоты с экипажами боевых кораблей КФл.

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