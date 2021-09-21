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21.09.2021 (12:30)

Под Оренбургом прошел турнир по волейболу среди военнослужащих из 6 государств

В палаточном лагере совместной группировки войск государств-членов ШОС, который развернут в рамках учения «Мирная миссия-2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области, прошёл турнир по волейболу.

Команду Вооруженных Сил России представляли военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В финале они в четырех сетах выиграли команду Вооруженных сил Таджикистана. Третье место занял коллектив Вооруженных сил Киргизии. Также в соревнованиях приняли участие представители Белоруссии, Узбекистана и Пакистана.

Учение вооруженных сил стран ШОС проходит в Оренбургской области с 20 сентября, впервые в нем принимает участие воинский контингент из Белоруссии.

Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения осуществляется с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

Как заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, характерной особенностью учения станет его проведение в год двадцатилетия создания Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие воинские контингенты 9 государств, воинский контингент Республики Беларусь впервые принимает участие. Участники в едином строю, плечом к плечу, продемонстрируют готовность к совместным действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз. В ходе учения созданной объединенной системой управления мы апробируем новые способы совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , «Мирная миссия-2021» , Спорт
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