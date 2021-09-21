21.09.2021 (07:30)

В Приморье подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота отразили нападение десанта условного противника с моря в ходе тактического учения

На полигоне Клерк в Приморском крае состоялось тактическое учение по обороне морского побережья подразделениями соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

В ходе учения подразделения отработали ряд новых тактических приемов и впервые массово задействовали недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.

По замыслу учения условный противник превосходящими силами осуществил попытку высадиться на берег и захватить плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороняющихся войск.

Учитывая сложный рельеф местности, обороняющие береговую линию подразделения морской пехоты на подходах с моря открыли огонь прямой наводкой из танков и артиллерийских установок по целям, имитирующим десантные корабли условного противника. Прорвавшиеся «вражеские» силы встретил передовой взвод боевого охранения, который путём маневрирования вывел преследующего его силы «неприятеля» на заранее подготовленные огневые рубежи для уничтожения.

В учении принимало участие более 800 военнослужащих и около 200 единиц современной техники, среди которой модернизированные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артустановки «Акация» и «Нона-С», а также другая современная военная техника.

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