21.09.2021 (11:00)

Военнослужащие ЦВО отработали поиск и уничтоженные целей на различных дистанциях в ходе учения в Сибири

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, в рамках занятий по боевой подготовке отработали вопросы поиска и огневого поражения условного противника из стрелкового оружия на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

На этапе практических стрельб военнослужащие провели разведку целей и определения дальностей до них, после чего выполнили комплекс упражнений стрельб из автоматов АК, пулеметов ПК, снайперских винтовок СВД и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Стрельба велась по мишеням, имитирующим скопление живой силы, военные объекты, автомобильную и легкобронированную технику условного противника на дальностях до 800 м.

Кроме этого, военнослужащие оттачивали навыки прицеливания из диоптрических и оптических прицелов, отработали решение огневых задач по применению поправок для стрельбы в различных погодных и климатических условиях.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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