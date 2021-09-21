21.09.2021 (10:00)

В Чите рота почётного караула ВВО приняла участие в возложении венков к Вечному огню в память о трудовом подвиге забайкальцев

В честь присвоения столице Забайкалья почетного звания «Город трудовой доблести» на мемориале Победа в Чите прошло торжественное возложение венков военнослужащими роты почетного караула ВВО к Вечному огню и митинг.

Теперь в Забайкалье появилась еще одна памятная дата - 9 сентября, в этот день Чита получила звание «Город трудовой доблести».

Это результат кропотливого труда регионального организационного комитета, историков, краеведов, архивистов. На протяжении нескольких месяцев изучались документы, подтверждающие трудовой подвиг забайкальцев в годы Великой Отечественной войны, в том числе и факты вручения предприятиям города Красных знамён ГКО.

Почти в каждой забайкальской семье есть такие герои. Почетное звание столицы края - это вклад каждого солдата, прошедшего тяготы войны.

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