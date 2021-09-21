21.09.2021 (09:00)
В Южной Осетии делегация Минобороны России приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики
В Южной Осетии делегация Минобороны России под руководством командира 4-й гвардейской военной базы приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики.
В рамках церемонии состоялась передача югоосетинской стороне военного имущества.
Поставленное военное имущество существенно повысит возможности Вооруженных Сил Республики Южная Осетия по выполнению различных задач.
Новости по теме:
ЗМО РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками Союз Мьянма вице-старшим генералом Со Вином
Метки: