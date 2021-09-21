21.09.2021 (09:00)

В Южной Осетии делегация Минобороны России приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики

В Южной Осетии делегация Минобороны России под руководством командира 4-й гвардейской военной базы приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики.

В рамках церемонии состоялась передача югоосетинской стороне военного имущества.

Поставленное военное имущество существенно повысит возможности Вооруженных Сил Республики Южная Осетия по выполнению различных задач.

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