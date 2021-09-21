Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.09.2021 (09:00)

В Южной Осетии делегация Минобороны России приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики

В Южной Осетии делегация Минобороны России под руководством командира 4-й гвардейской военной базы приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики.

В рамках церемонии состоялась передача югоосетинской стороне военного имущества.

Поставленное военное имущество существенно повысит возможности Вооруженных Сил Республики Южная Осетия по выполнению различных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО приняли участие в военном параде в честь 31-й годовщины образования Южной Осетии
В Душанбе прошла встреча Министра обороны России и главы МИД РФ с президентом Таджикистана
Минобороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана боевые разведывательные машины
ЗМО РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками Союз Мьянма вице-старшим генералом Со Вином

Метки:
Международная деятельность , Южная Осетия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false