21.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отработали эвакуацию условно пострадавшего в горах с использованием вертолета с медицинским модулем

Российские миротворцы провели тренировку по эвакуации, условно пострадавшего в горах Нагорного Карабаха, с использованием вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор», оборудованного специальной эвакуационной люлькой и медицинским модулем.

«К эвакуации допускаются летчики не ниже 2-го класса, налет должен быть не меньше тысячи часов. Жаркий климат, как правило, горная пересеченная местность, тоже очень сильно затрудняет выполнение задачи», - рассказал командир экипажа Виктор Безруков, налетанность которого порядка 2 тыс. часов. «Мне не раз доводилось выполнять такие задачи с эвакуацией тяжело раненных в горной местности на Северном Кавказе», - пояснил он.

Командир экипажа также рассказал, что для эвакуации используется специальная люлька, предназначенная для подъема, как с водной, так и с земной поверхности до двух человек с использованием лебёдочно-грузовой системы грузоподъемностью ее до 300 килограмм.

В тренировке на военном аэродроме «Степанакерт» принимали участие летчики армейской авиации, военнослужащие и специалисты медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента.

«Сегодня был отработан норматив по эвакуации раненого с удаленного участка вертолетом Ми-8АМТШ с двухместным медицинским модулем, предназначенным для установки на вертолеты любого типа», - рассказал начальник медицинской службы авиационной комендатуры Тимур Цогоев. «При транспортировке больных на данном модуле укладываются двое пострадавших, оборудование модуля позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь. Для этого здесь установлены аппарат для искусственной вентиляции лёгких, система мониторирования, электродефибриллятор, электрический отсос, отсос инфузионный и укладка для экстренного восстановления дыхания. Все это оборудование позволяет медицинским работникам, реаниматологам оказать специализированную медицинскую помощь на этапе доставки пострадавшего с места эвакуации до ближайшего медицинского учреждения», - пояснил он.

«После эвакуации пострадавшего вертолетом Ми-8АМТШ военные медики выполнили норматив по его погрузке в санитарный автомобиль и транспортировку в полевой госпиталь российского миротворческого контингента, в том числе провели мероприятия для подготовки пострадавшего к эвакуации с наложением повязки, кровоостанавливающего жгута и введением условно раненому обезболивающих энергетиков с целью купирования болевого шока», - рассказал в свою очередь специалист анестезиологии и реанимации медицинского отряда Павел Петров.

На прошлой неделе в рамках планового занятия по боевой подготовке российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечения безопасности на 27-ми наблюдательных постах, в ходе которой для усиления обороны были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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