21.09.2021 (00:00)

Под руководством Главкома ВМФ в Керчи на судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы состоится церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Аскольд»

21 сентября в г. Керчь на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля «Аскольд» проекта 22800. Главком ВМФ уже прибыл в Керчь в сопровождении рабочей группы адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ.

Малый ракетный корабль «Аскольд» станет вторым корабль проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый – «Циклон» был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий – «Амур» находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.

Планируется, что в этот же день, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов в сопровождении начальников профильных управления Главного командования ВМФ проверит ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы и ознакомится с деятельностью руководства завода по развитию производственных мощностей предприятия.

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