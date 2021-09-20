20.09.2021 (21:00)

Главком ВМФ России проверил в Севастополе ход развития производственных мощностей и ремонтных работ на 13 судоремонтном заводе Черноморского флота Минобороны РФ.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку в Севастополь, где проверил работу руководства завода по развитию производственных мощностей на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота ( ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ). Также, Адмирал Николай Евменов, проверил ход ремонтных работ на дизель-электрической подводной лодке «Алроса» и ракетном корабле на воздушной подушке «Бора».

Находясь на заводе, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, заслушал руководство завода о деятельности по развитию предприятия и провел рабочее совещание по вопросам организации ремонта надводных кораблей и подводных лодок.

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