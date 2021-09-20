20.09.2021 (20:15)
В интересах инженерных войск ВС РФ ведется разработка установки для получения воды в Арктике
В интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации ведется разработка установки УПВС-5 для получения воды в Арктических широтах.
Установка позволит производить не менее 5 куб. м. воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд или 2,5 куб. м опресненной питьевой воды из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников в условиях Арктики и Крайнего Севера. Цикл получения воды от момента развёртывания не более двух часов.
Оборудование установки планируется разместить в двух контейнерах на двухзвенном гусеничном тягаче.
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