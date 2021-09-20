20.09.2021 (20:00)

Команда РВСН стала призером чемпионата Вооруженных Сил России по военному пятиборью

Сборная команда Ракетных войск стратегического назначения стала призером чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по военному пятиборью, который проходил в Военной академии Воздушно-космической обороны в Твери.

В ходе турнира команды соревновались в упражнениях по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров, преодолении единой полосы препятствий в сочетании с бегом на 400 метров, плавании на 50 метров, метании гранаты на точность и дальность, а также в беге на 8-километровой кроссовой дистанции у мужчин и 4-километровой у женщин.

В напряженной борьбе команда РВСН заняла третье место.

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