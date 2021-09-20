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20.09.2021 (19:45)

В Тейковском соединении РВСН стартовал финал конкурса на лучший расчет БПДМ «Тайфун-М»

В Тейковском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Ивановская область) стартовал финал конкурса на лучший расчет боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М» среди ракетных объединений войск.

В ходе финального этапа конкурсанты из Йошкар-Олинского, Тейковского, Тагильского, Новосибирского и Барнаульского ракетных соединений продемонстрируют навыки вождения БПДМ, выполнят индивидуальные и групповые нормативы, специальные упражнения, а также комплексную задачу по развёртыванию (свёртыванию) систем агрегата. Кроме того, они выполнят упражнение учебных стрельб из вооружения БПДМ «Тайфун-М».

Также в ходе соревнования военнослужащие отработают специальную задачу, нормативы по стрельбе из штатного оружия и РХБ защите.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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