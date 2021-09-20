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20.09.2021 (18:45)

Более 96 % сотрудников ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России приняли участие в голосовании по выборам в Государственную думу

Всероссийский день голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания VIII созыва Российской Федерации, глав субъектов Российской Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах Российской Федерации.

У граждан Российской Федерации была возможность отдать свой голос за одну из политических партий, баллотировавшихся в Государственную Думу Федерального собрания VIII созыва Российской Федерации в течение трех дней: с 17 по 19 сентября.

Подавляющее большинство работников ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России приняли участие в голосовании в 83 субъектах Российской Федерации. Работникам было важно выполнить свой гражданский и конституционный долг.

Благодаря активной гражданской позиции работников ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России явка на избирательных участках в общероссийский день голосования составила 96 % (более 58 тыс.).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Выборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
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