20.09.2021 (19:15)

В Белгороде завершились сборы с лейтенантами-выпускниками, представляющими воинские части 12 Главного управления

В Белгороде завершились сборы с офицерами-выпускниками образовательных организаций высшего образования в 2021.

Сборы проводились с целью изучения морально-деловых качеств молодых офицеров, проверки их теоретических знаний и практических навыков по предметам боевой подготовке, а также привития методических и практических навыков обучения и воспитания подчиненных.

Всего в сборах приняли участие более 200 военнослужащих.

Общее руководство сборами осуществлялось начальником штаба войсковой части 31600 генерал-майором Шелудяковым Николаем Сергеевичем.



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