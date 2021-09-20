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20.09.2021 (19:30)

В Оренбурге подведены итоги военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

В лагерь «Самородово» поздравить победителей и призеров приехали заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, руководители органов власти, силовых ведомств и различных организаций, в том числе председатель ДОСААФ Оренбуржья Владимир Крохмалюк. 

Юнармейцы всех регионов Приволжского федерального округа на протяжении четырёх дней состязались в беге и плавании, силовой гимнастике и метании гранаты, разборке и сборке макета автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, демонстрировали навыки строевой подготовки, знания основ безопасности жизнедеятельности и эрудицию.

«Зарница Поволжья-2021» запомнится участникам не только обширной соревновательной программой, но и познавательными экскурсиями по историческим местам Оренбурга, знакомством с настоящим армейским бытом в одной из воинских частей. В рамках тематических дней ребята встретились с военнослужащими Оренбургского гарнизона, представителями силовых структур, ветеранами боевых действий, познакомили друзей-соперников с социально-экономическим потенциалом, культурными, национальными и патриотическими традициями своих регионов в рамках конкурса «Визитная карточка» и военно-исторической викторине. 

Победительницей военно-спортивной игры нынешнего года и обладательницей переходящего знамени стала команда Нижегородской области. Серебряные медали у  представителей Пермского края. «Бронзу» завоевали хозяева – юнармейцы Оренбургской области.

Финалистам вручили призы от регионального правительства, силовых и федеральных структур области, регионального отделения ДОСААФ России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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