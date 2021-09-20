20.09.2021 (19:00)

На Кубани стартовал молодежный интеллектуальный турнир ДОСААФ

Второй патриотический историко-просветительский интеллектуальный чемпионат «Должен знать каждый!» осенью этого года реализует региональное отделение ДОСААФ Краснодарского края.

В конце минувшей недели в Краснодаре на площадке интеллектуального клуба «Игры разума» прошли первые отборочные игры турнира, в которых участвовали 16 команд, представлявших военно-патриотические клубы, поисковые и юнармейские отряды, школы, колледжи, ВУЗы кубанской столицы и Горячего Ключа.

Школьники и студенты в каждой игре на протяжении двух часов отвечали на вопросы ведущего по тематике Великой Отечественной войны и военной истории России.

Лучшими в первой игре стали команды «Альтаир» краснодарской средней школа № 2, «Черные орлы», выступавшие под флагом городского отделения «Юнармии» и «Ратник» Краснодарского машиностроительного техникума.

Команды «Фоторезисторы» и «Звезда» Краснодарского колледжа электронного приборостроения, а также «Красная гвардия», представлявшая Краснодарский кооперативный институт, отличились среди коллективов второй игры.

Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Александр Шепелев поблагодарил ребят за активное участие, знание военной истории Отечества, стремление к победе и патриотизм. Победителям и призерам он вручил кубки, дипломы и медали.

Впереди две отборочные игры в муниципальных образованиях, два полуфинала и Большой финал, который будет приурочен ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

Просветительский патриотический проект во второй раз проводится краевым отделением ДОСААФ за счёт средств губернаторского гранта.

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