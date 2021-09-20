20.09.2021 (18:26)

Конкурс «Суворовский натиск» стартовал в Оперативной группе российских войск в Приднестровье

В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс «Суворовский натиск» между военнослужащими ОГРВ ПРРМ и представителями силовых ведомств региона.

Команды участницы были представлены из двух экипажей, которые передавали друг другу эстафету после преодоления специализированной полосы препятствий.

В ходе состязания каждому экипажу, состоящего из 3 военнослужащих, необходимо было пронести и финишировать с двумя ящиками массой 24 килограмма каждый через ров, лабиринт-змейку, забор с наклонной доской, разрушенный мост и разрушенную лестницу, стену с двумя проломами, подземный лаз, заграждение из проволоки, а также водную преграду.

По условиям конкурса на первом этапе в случае неправильного прохождения препятствий экипаж возвращался на повторное преодоление данного препятствия, а конечное время прохождения полосы определялось по последнему члену экипажа.

Конкурс «Суворовский натиск» пройдёт в четыре этапа, после которых выявят лучший экипаж.

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