20.09.2021 (18:22)

Более 30 исследовательских объединений, кружков и спортивных секций будет доступно в новом учебном году для кадет в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе

Более 30 исследовательских объединений, кружков и спортивных секций будет доступно в новом учебном году для кадет в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе.

По словам начальника корпуса капитана 1 ранга Николая Довбешко, появление новых направлений занятий подсказывается самими ребятами. Кадеты занимаются в технических кружках, фото-видеостудии, кружке журналистики. Под руководством молодых педагогов дополнительного образования выпускаются видео-дайджесты для телевизионной системы корпуса, журнал «Кадет Кронштадта» и газетное приложение «Морское братство». В рамках программы инженерно-технической подготовки кадеты изучают инновационное судомоделирование, занимаются рационализаторской работой в области робототехники, изучают баллистику и навигацию, а также создают и управляют беспилотными летающими аппаратами. Любители шахмат занимаются в клубе «Морской гамбит». Ансамбль танца и хор являются постоянными участниками концертов и художественных конкурсов Кронштадта и Санкт-Петербурга.

Для любителей искусства в корпусе создан информационно-образовательный портал «Русский музей: виртуальный филиал». Это масштабный международный проект Русского музея, воплощающий идею доступности крупнейшего собрания национального русского искусства.

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