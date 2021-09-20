20.09.2021 (18:17)

Армейские боксеры стартовали с побед на 58-м чемпионате мира среди военнослужащих в Москве

В Москве стартовала соревновательная часть 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу. Во время дневной сессии стартового дня турнира свои бои провели шесть представителей команды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Рядовой Иван Ступин (до 69 кг) единогласным решением судей победил Вуеле Финамо из Демократической Республики Конго и вышел 1/8 финала соревнования.

Прапорщик Екатерина Пальцева (до 51 кг) единогласным решением судей одолела Сандуни Ханвелладж из Шри-Ланки и вышла в четвертьфинал.

Рядовой Нуне Асатрян (до 60 кг) в 1/8 финала единогласным решением оказалась сильнее Пунам Равал из Непала.

Лейтенант Алексей Мазур (до 64 кг) в 1/16 финала единогласным решением судей победил представителя Непала Санджива Раджакаруна Васала Мудияна.

Гвардии старший лейтенант Иван Сагайдак (до 91 кг) единогласным решением судей одолел пакистанца Махмуда Хассана и вышел в 1/16 финала.

Рядовой Алексей Семыкин (до 75 кг) единогласным решением судей победил венесуэльца Диего Андреса Перейра Меджийю и вышел в 1/8 финала.

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