20.09.2021 (18:07)

В филиале ЦЖКУ по ВВО завершена подготовка к отопительному сезону

Во всех подразделениях филиала ФГБУ ЦЖКУ по ВВО согласно графику апробирования систем проводятся пробные топки, необходимые для старта отопительного периода 2021-2022 года.

Так ежегодно, не позднее чем за две недели до начала отопительного сезона, всеми подразделениями филиала осуществляются пробные пуски систем теплоснабжения что в дальнейшем позволяет значительно ускорить подачу тепла при начале отопительного сезона.

В настоящее время подготовка к отопительному периоду 2021-2022 гг. завершена. Проведено более 460 пробных топок из 575 необходимых. Введено в эксплуатацию более 150 котельных. Запуск оставшихся котельных будет осуществляться согласно плану ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию.

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