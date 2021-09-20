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20.09.2021 (17:45)

Гидрографическое судно «Горизонт» вернулось из высокоширотной арктической экспедиции

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В пункт базирования гидрографических судов Северного флота - посёлок Мишуково (который находится на левом берегу Кольского залива напротив города Мурманска) возвратилось из полуторамесячного арктического похода гидрографическое судно «Горизонт» под командованием Виталия Хопрячкова. В течение августа и сентября его экипаж и гидрографическая группа во главе с капитаном 3 ранга Денисом Бехтольдом успешно выполнили задачи по изучению малоисследованных районов Мирового океана у северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

В ходе комплексных океанографических работ проведена съёмка рельефа дна общим объёмом более 11 тыс. километров, взяты пробы воды и грунта на акватории Баренцева и Карского морей. Погода благоприятствовала проведению исследований, поэтому специалистам гидрографической службы удалось высадиться и на арктических островах с целью уточнения изменений береговой линии.

Результаты похода получили высокую оценку командования гидрографической службы флота.

Гидрографическое судно «Горизонт» является постоянным участником исследовательских океанографических экспедиций по морям Северного Ледовитого океана. С прибытием судна в базу практическая часть сезонных высокоширотных океанографических исследований в Арктике завершена. В ближайшее время гидрографы Северного флота займутся обработкой полученных результатов и внесением соответствующих корректур в морские карты и лоции.

На прошлой неделе в Мишуково вернулось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич». В течение 52 дней оно участвовало в комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Исследования проводились на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Система перспективных военных исследований и разработок
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