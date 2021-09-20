20.09.2021 (17:45)

Гидрографическое судно «Горизонт» вернулось из высокоширотной арктической экспедиции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Гидрографическое судно «Горизонт» вернулось из высокоширотной арктической экспедиции

В пункт базирования гидрографических судов Северного флота - посёлок Мишуково (который находится на левом берегу Кольского залива напротив города Мурманска) возвратилось из полуторамесячного арктического похода гидрографическое судно «Горизонт» под командованием Виталия Хопрячкова. В течение августа и сентября его экипаж и гидрографическая группа во главе с капитаном 3 ранга Денисом Бехтольдом успешно выполнили задачи по изучению малоисследованных районов Мирового океана у северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

В ходе комплексных океанографических работ проведена съёмка рельефа дна общим объёмом более 11 тыс. километров, взяты пробы воды и грунта на акватории Баренцева и Карского морей. Погода благоприятствовала проведению исследований, поэтому специалистам гидрографической службы удалось высадиться и на арктических островах с целью уточнения изменений береговой линии.

Результаты похода получили высокую оценку командования гидрографической службы флота.

Гидрографическое судно «Горизонт» является постоянным участником исследовательских океанографических экспедиций по морям Северного Ледовитого океана. С прибытием судна в базу практическая часть сезонных высокоширотных океанографических исследований в Арктике завершена. В ближайшее время гидрографы Северного флота займутся обработкой полученных результатов и внесением соответствующих корректур в морские карты и лоции.

На прошлой неделе в Мишуково вернулось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич». В течение 52 дней оно участвовало в комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Исследования проводились на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

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