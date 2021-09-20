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20.09.2021 (17:15)

Специалисты МТО общевойсковой армии ЗВО впервые применили мобильную маскировку пунктов полевой заправки на учении

Специалисты материально-технического обеспечения гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа продемонстрировали изменяемую систему маскировки полевых пунктов заправки на учениях.

Новая система изменения маскировки позволила отработать дезориентацию условного противника в ходе работы его разведывательных подразделений и своевременно организовать заправку вооружения и военной техники без потери временных показателей на базе Висленской мотострелковой дивизии.

Мобильная система ложных знаков помогла своевременно отвести условный ракетный удар от реального пункта полевой заправки.

Новая модель маскировки будет представлена для ознакомления в соединениях и воинских частях общевойсковой армии для использования в рамках дальнейшей подготовки и разработки учений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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